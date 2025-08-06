Рублев после поражения в ¼ финала «Мастерса» в Торонто: «В игре здесь вообще нет тенниса»

В конце второго сета я провел один плохой гейм при счете 4:4. И у него было то же самое, он тоже один гейм сыграл плохо. Мы вдвоем были очень сконцентрированы — когда он сделал брейк, он очень сосредоточился. И я сделал то же самое — когда он не очень хорошо играл, то я смог взять его подачу. И все.