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Соболенко стартует на турнире WTA-1000 в Цинциннати со второго круга

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Цинциннати состоялась жеребьевка турнира WTA-1000 с призовым фондом $5,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Действующая чемпионка этих соревнований первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет победительница поединка между чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (63-й номер мирового рейтинга) и румынкой Жаклин Кристиан (52).

Еще одна белоруска Александра Саснович (119) пытается пробиться в основную сетку через квалификацию. Вчера в матче первого раунда с американкой Уитни Осигве она уступила в первой партии со счетом 6:7, а затем встреча была прервана и продолжится сегодня вечером. Победительница этой игры встретится с представительницей Испании Кристиной Букшей (96).

Основная часть турнира в Цинциннати пройдет с 7 по 18 августа, его победительница заработает $752,2 тыс. и 1000 рейтинговых очков.

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