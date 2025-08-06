Соболенко стартует на турнире WTA-1000 в Цинциннати со второго круга

Действующая чемпионка этих соревнований первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет победительница поединка между чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (63-й номер мирового рейтинга) и румынкой Жаклин Кристиан (52).
Еще одна белоруска Александра Саснович (119) пытается пробиться в основную сетку через квалификацию. Вчера в матче первого раунда с американкой Уитни Осигве она уступила в первой партии со счетом 6:7, а затем встреча была прервана и продолжится сегодня вечером. Победительница этой игры встретится с представительницей Испании Кристиной Букшей (96).
Основная часть турнира в Цинциннати пройдет с 7 по 18 августа, его победительница заработает $752,2 тыс. и 1000 рейтинговых очков.