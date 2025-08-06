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Призовой фонд теннисного турнира впервые составит $90 млн

Рекорд будет принадлежать US Open.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Общий призовой фонд US Open в 2025 году составит $90 млн и установит рекорд для теннисного турнира по этому показателю. Об этом сообщила газета USA Today.

Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по $5 млн, финалисты — по $3,6 млн. Сильнейшие в парном разряде заработают по $1 млн, участники финала — $500 тыс. Победители турнира в смешанном разряде также получат $1 млн, однако финалисты заработают лишь $400 тыс. Его участниками должны стать россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева.

Прежним рекордом для теннисного турнира был призовой фонд US Open в 2024 году, который составил $75 млн. Ближайшим соревнованием по этому показателю является Уимблдон, призовой фонд которого в 2025 году превысил $70 млн.

US Open пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и представительница Белоруссии Арина Соболенко.

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