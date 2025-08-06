Призовой фонд теннисного турнира впервые составит $90 млн

Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по $5 млн, финалисты — по $3,6 млн. Сильнейшие в парном разряде заработают по $1 млн, участники финала — $500 тыс. Победители турнира в смешанном разряде также получат $1 млн, однако финалисты заработают лишь $400 тыс. Его участниками должны стать россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева.