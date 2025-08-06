Саснович проиграла в квалификации турнира WTA-1000 в Цинциннати

В первом квалификационном раунде белоруска уступила представительнице США Уитни Осигве (149) — 6:7 (4:7), 4:6. В решающем поединке за попадание в основную сетку соперницей американки будет представительница Испании Кристина Букша (96).
Действующая чемпионка этих состязаний первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет защиту титула со второго раунда. Ее соперницей будет победительница поединка между чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (63-й номер мирового рейтинга) и румынкой Жаклин Кристиан (52).
В финальном матче Cincinnati Open — 2024 Арина Соболенко победила американку Джессику Пегулу. В 2013 и 2020 годах чемпионкой становилась еще одна белорусская теннисистка — Виктория Азаренко.
Основная часть турнира в Цинциннати пройдет с 7 по 18 августа, его победительница заработает $752,2 тыс. и 1000 рейтинговых очков.