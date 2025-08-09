Ричмонд
Со Стефано Вукова сняли запрет на тренерскую деятельность

Напомним, в январе Вуков был отстранен от работы в туре на основании расследования WTA, связанного с нарушением кодекса поведения и обвинениями в оскорбительном отношении к Рыбакиной. В частности, расследование выявило случаи психологического давления и создания зависимости спортсменки от тренера.

В начале июня этого года хорват обжаловал годичный запрет.

"WTA полностью привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех спортсменов и участников, как это прописано в нашем кодексе поведения и кодексе по обеспечению безопасности. Любые санкции, выданные за нарушение правил обеспечения безопасности, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом трибунале.

Хотя детали дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что Стефано Вуков теперь имеет право получать аккредитации на турнирах WTA. Мы не будем делать дополнительных комментариев", — говорится в заявлении WTA для The Athletic.

Тренера Рыбакиной забанили — за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман.

Что за жесть у Рыбакиной с тренером? Он ее «преследовал», «промыл мозги» и «подчинил себе».