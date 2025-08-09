Со Стефано Вукова сняли запрет на тренерскую деятельность

В начале июня этого года хорват обжаловал годичный запрет.
"WTA полностью привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех спортсменов и участников, как это прописано в нашем кодексе поведения и кодексе по обеспечению безопасности. Любые санкции, выданные за нарушение правил обеспечения безопасности, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом трибунале.
Хотя детали дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что Стефано Вуков теперь имеет право получать аккредитации на турнирах WTA. Мы не будем делать дополнительных комментариев", — говорится в заявлении WTA для The Athletic.
