Со Стефано Вукова сняли запрет на тренерскую деятельность

"WTA полностью привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех спортсменов и участников, как это прописано в нашем кодексе поведения и кодексе по обеспечению безопасности. Любые санкции, выданные за нарушение правил обеспечения безопасности, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом трибунале.