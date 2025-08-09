Павлюченкова проиграла 94-й ракетке мира на турнире WTA в Цинциннати

Павлюченковой 34 года, она занимает 33-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.