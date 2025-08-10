Соболенко отыграла все 12 брейк-пойнтов в матче с Вондроушовой

По ходу матча у соперницы Соболенко было 12 брейк-пойнтов, но первая ракетка мира отыграла все и ни разу не уступила подачу.
Сама Соболенко реализовала 3 брейк-пойнта из 3.
В третьем круге в Цинциннати она сыграет с Эммой Радукану.
Во втором круге в Цинциннати она обыграла Маркету Вондроушову — 7:5, 6:1.
