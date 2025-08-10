Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коллинс о проблемах в первом круге в Цинциннати: «Диванным критикам не понять»

Ее возмутила реакция на видео с турнира в Цинциннати, где она по ходу матча с Тэйлор Таунсенд плакала и кричала, а после поражения ушла с корта без вещей.

Источник: Спортс"

«Все, кто сталкивался с межпозвоночной грыжей, понимают мою боль. И я не удивлена, что диванные критики не могут ни понять, ни встать на мое место — они слишком заняты тем, что сидят на заднице и осуждают людей, которые стараются даже в тяжелый для них день», — написала Коллинс.