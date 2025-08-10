Ричмонд
Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Во втором круге россиянин обыграл американца Лёрнера Тьена.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Лёрнера Тьена в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под девятым номером. У Тьена не было номера посева. В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между представителем Австралии Алексеем Попыриным и испанцем Мартином Ландалусе.

Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Турнир в Цинциннати относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии «хард», завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.

