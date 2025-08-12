Ричмонд
Радукану попросила убрать ребенка с трибун во время матча с Соболенко

Это случилось во время 23-минутного гейма в решающем сете матча с Ариной Соболенко.

Источник: Спортс"

Радукану: «Так уже 10 минут».

Судья на вышке: «Это ребенок. Ты хочешь, чтобы я выгнала его со стадиона?».

Радукану: «Да».

Этот гейм Радукану в итоге выиграла, но проиграла матч 6:7 (3), 6:4, 6:7 (5).

Два рекорда Соболенко, Калинская доминирует над топ-10. Главное из Цинциннати.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
