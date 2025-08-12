Радукану попросила убрать ребенка с трибун во время матча с Соболенко

Радукану: «Так уже 10 минут».
Судья на вышке: «Это ребенок. Ты хочешь, чтобы я выгнала его со стадиона?».
Радукану: «Да».
Этот гейм Радукану в итоге выиграла, но проиграла матч 6:7 (3), 6:4, 6:7 (5).
Два рекорда Соболенко, Калинская доминирует над топ-10. Главное из Цинциннати.
