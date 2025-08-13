Рублев о победе над Попыриным в Цинциннати: «В финале в Монреале у меня не было шансов, поэтому эта победа — нечто особенное»

В таких условиях против него особенно сложно, учитывая, что он выигрывал пару наших последних встреч. Особенно финал «Мастерса» в Монреале-2024 (Рублев уступил в финале 2:6, 4:6 — Спортс«“), где у меня просто не было шансов. Поэтому эта победа — нечто особенное”, — сказал Рублев в интервью после матча.