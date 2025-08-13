Шарапова о грунте: «Со временем я поняла, что мне не надо менять игру, чтобы взять “Ролан Гаррос”. Нельзя отказываться от мощи»

"Я рано поняла, что с этим покрытием будут трудности. Отец тоже это понимал. Перед матчами он всегда говорил, что это игра в кошки-мышки, и я эта фраза хорошо описывает игру на грунте. Там можно играть мощно — но чтобы стать чемпионом, нужно играть умно. А у меня игра замешана, но мощи. Так что мне нужно было использовать сильные стороны и подтянуть то, что я делала не на пятерку.