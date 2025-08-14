Агент Осаки о ее проектах вне корта: «Возможно, кто-то скажет: “Вот если бы она этого не делала, она могла бы выиграть больше”. А может, результат был бы противоположным?»

Но я все равно спросил, чувствует ли она, что всего стало слишком много, хочет ли она заниматься тем или другим. А она ответила, что ей очень это нравится, потому что теннис занимает огромную часть жизни. Но есть и другая ее часть, когда ты тренируешься утром, идешь в зал, а потом у тебя есть целый день, и тебе нечем заняться. И в ее случае вопрос был в том, хочет ли она просто смотреть Netflix и играть в игры? Или хочет узнать больше о бизнесе, компаниях, ездить на съемки и пробовать заявить о себе в сфере моды? Она захотела использовать время так. И это ее право. В итоге у нее есть карьера за пределами тенниса. Возможно, кто-то скажет: «Вот если бы она этого не делала, она могла бы выиграть больше». А может, результат был бы противоположным? Это помогает ей сохранять здравый ум и концентрацию, — рассказал Дюгвиг в интервью First & Red.