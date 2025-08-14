Рублев 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и сыграет с Алькарасом

Рублев 15-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». В Цинциннати он прошел трех подряд игроков, которым проиграл предыдущий матч.
Дальше его соперником станет Карлос Алькарас. Испанец победил в ⅛ финала «Уимблдона», а в целом ведет в личке 3:1.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше