Рыбакина в третьем матче подряд ушла с 0:1 по сетам и сыграет с Соболенко

Она обыграла шестую ракетку мира Мэдисон Киз — 6:7 (3), 6:4, 6:2.

Источник: Спортс"

Рыбакина впервые в февраля победила соперницу из топ-10, а в целом ее баланс против десятки теперь составляет 22:25.

В Цинциннати представительница Казахстана во всех трех матчах отыгралась с 0:1 по сетам.

Дальше она встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которой уступает 4:7 в личке.

