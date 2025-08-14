Рыбакина в третьем матче подряд ушла с 0:1 по сетам и сыграет с Соболенко

Рыбакина впервые в февраля победила соперницу из топ-10, а в целом ее баланс против десятки теперь составляет 22:25.
В Цинциннати представительница Казахстана во всех трех матчах отыгралась с 0:1 по сетам.
Дальше она встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которой уступает 4:7 в личке.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше