Калинская пожаловалась судье на пьяных зрителей в Цинциннати

Судья ей ответил, что они не делают ничего плохого и поддерживают обеих теннисисток.
Калинская возразила: «Да, но мне кажется, что они пьяные или что-то такое».
На что судья ответил: «Наверное, да». Но удалять никого с трибун не стал.
По ходу встречи с Екатериной Александровой она обратилась к судье с просьбой сообщить охране о группе на трибунах, которая ей мешала.
