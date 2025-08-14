Алькарас выиграл 36 из 38 последних матчей

Для Алькараса это 36-я победа в 38 последних матчах. С апреля он проиграл только Хольгеру Руне в финале в Барселоне и Яннику Синнеру в финале «Уимблдона».
На «Мастерсах» Алькарас выиграл 14 матчей подряд.
Дальше он встретится с Андреем Рублевым, у которого ведет 3:1 по матчам.
