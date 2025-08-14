Ричмонд
Алькарас выиграл 36 из 38 последних матчей

Испанец обыграл Луку Нарди — 6:1, 6:4. Во втором сете он отыгрался с 2:4.

Источник: Спортс"

Для Алькараса это 36-я победа в 38 последних матчах. С апреля он проиграл только Хольгеру Руне в финале в Барселоне и Яннику Синнеру в финале «Уимблдона».

На «Мастерсах» Алькарас выиграл 14 матчей подряд.

Дальше он встретится с Андреем Рублевым, у которого ведет 3:1 по матчам.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше