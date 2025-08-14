Ричмонд
Гауфф выиграла 35-й матч в сезоне

Вторая ракетка мира обыграла Лючию Бронцетти — 6:2, 6:4.

Источник: Спортс"

Гауфф одержала 35-ю победу в этом сезоне и второй раз в карьере вышла в ¼ в Цинциннати.

Это 19-й четвертьфинал тысячника для 21-летней Гауфф — только Мартина Хингис (39) и Мария Шарапова (20) вышли в большее количество четвертьфиналов на турнирах этой категории до 22 лет.

Дальше американка встретится с Жасмин Паолини или Барборой Крейчиковой.

