Алькарас, Шелтон и де Минаур сыграют в сентябрьских матчах Кубка Дэвиса

12−13 сентября пройдут матчи с участием 14 сборных.

Источник: Спортс"

Аргентина:

Франсиско Серундоло;

Томас Мартин Этчеверри;

Франсиско Комесанья;

Орасио Себальос;

Андрес Мольтени.

Япония:

Йошихито Нишиока;

Кеи Нисикори;

Синтаро Мотидзуки;

Есуки Ватануки;

Такеру Юдзуки.

Хорватия.

Марин Чилич;

Борна Чорич;

Дино Прижмич;

Мате Павич;

Никола Мектич.

Бельгия.

Зизу Бергс;

Рафаэль Коллиньон;

Александр Блокс;

Сандер Жилль;

Йоран Флиген.

Германия.

Даниэль Альтмайер;

Янник Ганфманн;

Ян-Леннард Штруфф;

Кевин Кравиц;

Тим Пюц.

Австрия.

Филип Мисолич;

Себастьян Офнер;

Юрий Родионов;

Лукас Мидлер;

Александр Эрлер.

Чехия.

Якуб Меньшик;

Томаш Махач;

Иржи Лехечка;

Адам Павлашек;

Петр Брунчлик.

США.

Тэйлор Фриц;

Бен Шелтон;

Фрэнсис Тиафу;

Томми Пол.

Нидерланды.

Йеспер де Йонг;

Ботик ван де Зандшульп;

Гай Ден Ауден;

Сандер Арендс;

Сэм Вербек.

Франция.

Юго Эмбер;

Бенжамен Бонзи;

Артур Риндеркнеш;

Пьер-Юг Эрбер.

Дания.

Хольгер Руне;

Элмер Моллер;

Август Холмгрен;

Йоханнес Ингильдсен;

Кристиан Сигсгорд.

Австралия.

Алекс де Минаур;

Алексей Попырин;

Джордан Томпсон;

Мэтью Эбден.

Венгрия.

Фабиан Марожан;

Мартон Фучович;

Жомбор Пирош;

Петер Файта.

Испания:

Карлос Алькарас;

Алехандро Давидович-Фокина;

Педро Мартинес;

Марсель Гранольерс.

