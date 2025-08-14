Алькарас, Шелтон и де Минаур сыграют в сентябрьских матчах Кубка Дэвиса

Аргентина:
Франсиско Серундоло;
Томас Мартин Этчеверри;
Франсиско Комесанья;
Орасио Себальос;
Андрес Мольтени.
Япония:
Йошихито Нишиока;
Кеи Нисикори;
Синтаро Мотидзуки;
Есуки Ватануки;
Такеру Юдзуки.
Хорватия.
Марин Чилич;
Борна Чорич;
Дино Прижмич;
Мате Павич;
Никола Мектич.
Бельгия.
Зизу Бергс;
Рафаэль Коллиньон;
Александр Блокс;
Сандер Жилль;
Йоран Флиген.
Германия.
Даниэль Альтмайер;
Янник Ганфманн;
Ян-Леннард Штруфф;
Кевин Кравиц;
Тим Пюц.
Австрия.
Филип Мисолич;
Себастьян Офнер;
Юрий Родионов;
Лукас Мидлер;
Александр Эрлер.
Чехия.
Якуб Меньшик;
Томаш Махач;
Иржи Лехечка;
Адам Павлашек;
Петр Брунчлик.
США.
Тэйлор Фриц;
Бен Шелтон;
Фрэнсис Тиафу;
Томми Пол.
Нидерланды.
Йеспер де Йонг;
Ботик ван де Зандшульп;
Гай Ден Ауден;
Сандер Арендс;
Сэм Вербек.
Франция.
Юго Эмбер;
Бенжамен Бонзи;
Артур Риндеркнеш;
Пьер-Юг Эрбер.
Дания.
Хольгер Руне;
Элмер Моллер;
Август Холмгрен;
Йоханнес Ингильдсен;
Кристиан Сигсгорд.
Австралия.
Алекс де Минаур;
Алексей Попырин;
Джордан Томпсон;
Мэтью Эбден.
Венгрия.
Фабиан Марожан;
Мартон Фучович;
Жомбор Пирош;
Петер Файта.
Испания:
Карлос Алькарас;
Алехандро Давидович-Фокина;
Педро Мартинес;
Марсель Гранольерс.