Калинская недовольна расписанием на тысячнике в Цинциннати: «Как организаторы представляют, что я успею восстановиться, когда я легла спать в 4 часа утра?»

"Как WTA и турнир могут ожидать, что спортсмены покажут свой лучший уровень, когда расписание настолько несправедливое? После матча с Александровой я вернулась домой в 2:40 ночи и легла спать только в четыре утра. Немного поспала и приехала на корты тренироваться. А потом мой матч ставят на 11 утра следующего дня.

Как организаторы и WTA представляют, что я успею восстановиться и перестрою режим сна — едва ли не самый важный аспект восстановления? Кажется, это немного несправедливо??‍?", — написала Калинская в сторис инстаграма.

Калинская в пятницу сыграет с Игой Швентек первым запуском в 19:00 по московскому времени.