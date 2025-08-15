Калинская не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

Свёнтек 24 года, она является третьей ракеткой мира. В ее активе 23 титула WTA. Польская теннисистка шесть раз выигрывала турниры Большого шлема — четыре раза она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022−2024), по одному разу — на Открытом чемпионате США (2022) и Уимблдоне (2025). В 2024 году Свёнтек стала бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде, спортсменка 125 недель возглавляла рейтинг WTA.