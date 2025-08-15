Швёнтек — третья по молодости после Шараповой и Хингис с 21 полуфиналами турниров WTA-1000

По возрасту она уступает только Мартине Хингис и Марии Шараповой, сообщает Opta Ace.
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) Ига Швёнтек обыграла российскую теннисистку Анну Калинскую со счётом 6:3, 6:4. За выход в финал Швёнтек поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан).
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
