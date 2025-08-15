Радукану о психологах: «Никто не сталкивался с тем же, что и я, поэтому я сходила на два сеанса и остановилась»

Я пробовала работать со спортивным психологом. Я пробовала. Мне, конечно, много раз рекомендовали это делать, с учетом всего, что я пережила. Не так много людей сталкивалось с подобным… Никто, на самом деле. Наверное, поэтому я сходила на два сеанса и остановилась. Я подумала: «Эти люди не могут меня понять». И, честно говоря, ни один другой спортсмен не сделал того, что сделала я, так что я не знаю, почему я спрашиваю у них совета. И я подумала: «Ну, единственный человек, который может мне помочь — это я сама», — сказала британка в интервью The Guardian.