Рублев проиграл Алькарасу и не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

Алькарасу 22 года, в 2022 и 2023 годах он был первой ракеткой мира в общей сложности 36 недель. На счету испанца 21 титул ATP. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде. Спортсмен пять раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Roland Garros (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024) и один раз — US Open (2022).