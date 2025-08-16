Хачанов обойдет Рублева и станет первой ракеткой России по итогам «Мастерса» в Цинциннати

Рублев, проигравший в четвертьфинале, по окончании турнира будет иметь на счету 2 560 очков и среди российских теннисистов будет занимать третье место. Впереди него расположатся Хачанов, у которого будет 3 190 очков, и Даниил Медведев, который проиграл во втором круге соревнования и после обновления рейтинга будет иметь в активе 2 760 очков.