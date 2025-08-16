Ричмонд
Рублев проиграл 7-й матч подряд сопернику из топ-5

Россиянин уступил на «Мастерсе» со счетом 3:6, 6:4, 5:7. В третьем сете он отыграл подачу Алькараса на матч при счете 3:5, но при счете 5:6 испанец снова сделала брейк.

Источник: Спортс"

Это пятое поражение россиянина от первой или второй ракетки мира. Последняя победа Рублева над топ-2 была в прошлом году на «Мастерсе» в Торонто, где в четвертьфинале он обыграл № 1 Янника Синнера.

Для Рублева это также седьмое поражение подряд от соперника из топ-5 — он не выиграл ни матча после победы над Синнером в Торонто, и четвертое — от соперника из топ-10.

