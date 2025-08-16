Ричмонд
Зверев вышел в полуфинал на втором «Мастерсе» подряд

Он обыграл чемпиона Торонто Бена Шелтона — 6:2, 6:2.

Источник: Спортс"

Зверев второй раз в сезоне и 22-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Последним сезоном, когда он не добирался до ½ на этом уровне, был 2016-й.

Зверев четырежды доходил до этой стадии в Цинциннати. Его лучший результат — титул в 2021-м.

В целом Зверев 76-й раз вышел в полуфинал ATP. Из действующих игроков больше только у Новака Джоковича.

Дальше немец сыграет с Карлосом Алькарасом.

