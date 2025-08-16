Зверев вышел в полуфинал на втором «Мастерсе» подряд

Зверев второй раз в сезоне и 22-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Последним сезоном, когда он не добирался до ½ на этом уровне, был 2016-й.
Зверев четырежды доходил до этой стадии в Цинциннати. Его лучший результат — титул в 2021-м.
В целом Зверев 76-й раз вышел в полуфинал ATP. Из действующих игроков больше только у Новака Джоковича.
Дальше немец сыграет с Карлосом Алькарасом.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше