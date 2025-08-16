Ричмонд
Синнер второй год подряд вышел в финал в Цинциннати

Действующий чемпион обыграл обыграл Теренса Атмана со счетом 7:6 (4), 6:2.

Источник: Спортс"

Итальянец вышел в 28-й финал в карьере и в восьмой финал «Мастерса». Его статистика на это стадии — 4:3.

Также Синнер одержал 200-ю победу на харде и 26-ю подряд.

За титул первая ракетка мира сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.

