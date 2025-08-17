Синнер об Атмане после полуфинала в Цинциннати: «У него огромный потенциал. Мне нужно было быть предельно собранным»

"Сегодня был действительно тяжелый матч. Каждый раз, когда сталкиваешься с новым соперником, это непросто, а на поздних стадиях турнира давление еще выше — и ты понимаешь, что он заслужил быть здесь. Он обыграл сильных игроков, чтобы пробиться в полуфинал, поэтому нужно было быть предельно собранным.