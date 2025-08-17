Ричмонд
Синнер об Атмане после полуфинала в Цинциннати: «У него огромный потенциал. Мне нужно было быть предельно собранным»

Первая ракетка мира обыграл Теренса Атмана — 7:6 (4), 6:2.

Источник: Спортс"

"Сегодня был действительно тяжелый матч. Каждый раз, когда сталкиваешься с новым соперником, это непросто, а на поздних стадиях турнира давление еще выше — и ты понимаешь, что он заслужил быть здесь. Он обыграл сильных игроков, чтобы пробиться в полуфинал, поэтому нужно было быть предельно собранным.

Настрой сегодня был правильным, я смог грамотно действовать в ключевых моментах. Он здорово подавал в первом сете, у него огромный потенциал — это было видно на протяжении всего турнира. Желаю ему всего наилучшего. Я рад, что снова вышел в финал", — сказал Синнер в интервью на корте.