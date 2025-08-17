Ричмонд
Алькарас вышел в финал на седьмом турнире подряд

Он обыграл Александра Зверева (6:4, 6:3) и сравнял счет в личных встречах (6:6).

Источник: Спортс"

Алькарас выиграл 16-й матч подряд на «Мастерсах» и девятый раз вышел в финал этой категории. В целом для него это будет 29-й финал в ATP-туре.

Начиная с «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас доходит до финала на каждом турнире — это седьмой подряд. С начала апреля его баланс побед и поражений 38:2.

За титул Алькарас сыграет с Янником Синнером.

