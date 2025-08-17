Ричмонд
Алькарас о полуфинале против Зверева в Цинциннати: «Внезапно ему начало становиться хуже, и я стал концентрироваться на том, как он себя чувствует»

Испанец выиграл полуфинал со счетом 6:4, 6:3. После победы он написал на камере: «Рад финалу. Но мне грустно за Сашу :(Желаю тебе всего наилучшего». Во время матча у Зверева кружилась голова, он брал медицинский перерыв.

Источник: Спортс"

"Всегда непросто играть против того, кто не чувствует себя на 100% [здоровым]. Еще тяжелее, когда это Саша, такой замечательный человек вне корта. У нас очень хорошие отношения. Это было сложно.

Думаю, в начале матча мы показывали хороший теннис, но потом внезапно ему начало становиться хуже, и я стал концентрироваться на том, как он себя чувствует, вместо того, чтобы сосредоточиться на себе и играть в хороший теннис. Это была трудная ситуация, и я просто желаю ему всего наилучшего", — сказал Алькарас в интервью на корте.