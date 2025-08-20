Тейлор Фриц назвал лучший матч, который провёл на US Open

— Сложно сказать, потому что я не думаю, что когда-либо сыграл на US Open матч, где я был просто в невероятной форме. Думаю, я очень хорошо сыграл против Маттео Берреттини во втором раунде в прошлом году. Это был один из лучших матчей, которые я сыграл, — приводит слова Фрица пресс-служба АТР.