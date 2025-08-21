Швентек — Эррани и Вавассори после финала микста на US Open: «Вы доказали, что игроки парного разряда тактически умнее одиночников»

Играть с тобой на корте было здорово, мы действительно отличная команда. Особенно учитывая то, что у нас не было времени на подготовку. Турнир в Цинциннати для меня затянулся, и всю тактику он проговаривал буквально за десять минут до начала каждого матча. Мне понравилось, мы могли спокойно играть и наслаждаться атмосферой.