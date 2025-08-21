Швентек — Эррани и Вавассори после финала микста на US Open: «Вы доказали, что игроки парного разряда тактически умнее одиночников»

"Прежде всего поздравляю Сару и Андреа. Абсолютно заслуженная победа. Вы доказали, что игроки парного разряда тактически умнее одиночников (смеется). Мы старались составить конкуренцию и боролись до конца. Было приятно играть с вами на одном корте.
Хочу поблагодарить турнир за возможность сыграть вместе. Обычно мы сосредоточены на одиночном разряде, но здесь нам выпала такая возможность, и мне очень понравилось. Спасибо, Каспер, что написал мне — думаю, мы договорились, кто первым предложил сыграть в паре (смеется).
Играть с тобой на корте было здорово, мы действительно отличная команда. Особенно учитывая то, что у нас не было времени на подготовку. Турнир в Цинциннати для меня затянулся, и всю тактику он проговаривал буквально за десять минут до начала каждого матча. Мне понравилось, мы могли спокойно играть и наслаждаться атмосферой.
Спасибо всем, кто пришел и посмотрел. Этот турнир создан, чтобы дарить зрителям эмоции, и мы сделали все, что могли. Спасибо, что были с нами", — сказала Швентек на церемонии награждения.
