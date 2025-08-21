Даниил Медведев на старте US Open сыграет с Бонзи, которому уступил на Уимблдоне

У женщин первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с американкой Алисией Паркс. Диана Шнайдер сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, Екатерина Александрова — с Анастасией Севастовой из Латвии, Людмила Самсонова с китаянкой Юань Юэ, Анастасия Павлюченкова — с украинкой Даяной Ястремской, Вероника Кудерметова — с победительницей квалификации, Анастасия Потапова с китаянкой Чжу Линь, Анна Калинская — с американкой Клерви Нгуну, Полина Кудерметова — с испанкой Нурией Паррисас-Диас, Камилла Рахимова — с француженкой Каролин Гарсией, Анна Блинкова — с украинкой Юлией Путинцевой, Анастасия Захарова — с Элиной Аванесян из Армении.