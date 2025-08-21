Ричмонд
Даниил Медведев на старте US Open сыграет с Бонзи, которому уступил на Уимблдоне

Мирра Андреева встретится с американкой Алисией Паркс.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с французом Бенжаменом Бонзи в первом круге Открытого чемпионата США. Жеребьевка турнира прошла в четверг.

Медведев встречался с Бонзи в первом круге Уимблдона 2025 года, француз выиграл встречу со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Карен Хачанов сыграет с американцем Нишешем Басаваредди, Роман Сафиуллин встретится с французом Гаэлем Монфисом, Андрей Рублев проведет матч против победителя квалификации.

У женщин первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с американкой Алисией Паркс. Диана Шнайдер сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, Екатерина Александрова — с Анастасией Севастовой из Латвии, Людмила Самсонова с китаянкой Юань Юэ, Анастасия Павлюченкова — с украинкой Даяной Ястремской, Вероника Кудерметова — с победительницей квалификации, Анастасия Потапова с китаянкой Чжу Линь, Анна Калинская — с американкой Клерви Нгуну, Полина Кудерметова — с испанкой Нурией Паррисас-Диас, Камилла Рахимова — с француженкой Каролин Гарсией, Анна Блинкова — с украинкой Юлией Путинцевой, Анастасия Захарова — с Элиной Аванесян из Армении.

US Open — заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующими победителями в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и представительница Белоруссии Арина Соболенко, являющиеся первыми ракетками мира.

