Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруски узнали соперниц на старте US Open

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке состоялась жеребьевка последнего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Действующая чемпионка US Open первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/64 финала встретится с представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой, занимающей 109-е место в мировом рейтинге. Соперницей Александры Саснович (121-й номер рейтинга WTA) будет американская теннисистка Ива Йович (76), а Виктория Азаренко (133) сыграет с одной из победительниц квалификации.

Еще две белорусские теннисистки ведут борьбу за выход в основную сетку через квалификацию. Во втором раунде Кристина Дмитрук (237) встретится с чешкой Доминикой Салковой (162), а Ирина Шиманович (171) будет соперничать с россиянкой Оксаной Селехметьевой (166).

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше