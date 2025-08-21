Белоруски узнали соперниц на старте US Open

Действующая чемпионка US Open первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/64 финала встретится с представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой, занимающей 109-е место в мировом рейтинге. Соперницей Александры Саснович (121-й номер рейтинга WTA) будет американская теннисистка Ива Йович (76), а Виктория Азаренко (133) сыграет с одной из победительниц квалификации.
Еще две белорусские теннисистки ведут борьбу за выход в основную сетку через квалификацию. Во втором раунде Кристина Дмитрук (237) встретится с чешкой Доминикой Салковой (162), а Ирина Шиманович (171) будет соперничать с россиянкой Оксаной Селехметьевой (166).