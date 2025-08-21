Ричмонд
Андрей Чесноков: «Обычно Медведев хорошо играет на американских турнирах, но в этом году это провал»

В Вашингтоне Медведев дошел до четвертьфинала, в Торонто — до третьего круга, а в Цинциннати проиграл в первом же матче.

Источник: Спортс"

«Обычно Медведев хорошо играет на американских турнирах, но то, что он показывал в этом году, — это провал. Трудно сказать, с чем это связано, весь год у него результатов нет. Сейчас тяжело узнать Медведева, раньше он играл очень цепко, грамотно, хорошо подавал, сейчас ничего и близко нет. Посмотрим, как он сыграет на US Open», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев стартует на US Open матчем с Бенжаменом Бонзи. Француз в этом сезоне обыграл его в первом круге «Уимблдона».

