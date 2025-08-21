Ричмонд
Джокович станет третьим теннисистом, сыгравшим на 80 турнирах «Большого шлема»

Серб 19-й раз сыграет в основной сетке американского «Большого шлема». В целом это будет 80-е выступление Джоковича на «Шлемах».

Таким образом, он станет третьим игроком в истории, сыгравшим такое количество «Шлемов», после Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса (у обоих по 81).

У Мирры ясный путь в ½, Джокович попал на убийцу гигантов. Итоги жеребьевки US Open.