Джокович станет третьим теннисистом, сыгравшим на 80 турнирах «Большого шлема»

Таким образом, он станет третьим игроком в истории, сыгравшим такое количество «Шлемов», после Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса (у обоих по 81).
У Мирры ясный путь в ½, Джокович попал на убийцу гигантов. Итоги жеребьевки US Open.
Серб 19-й раз сыграет в основной сетке американского «Большого шлема». В целом это будет 80-е выступление Джоковича на «Шлемах».
Таким образом, он станет третьим игроком в истории, сыгравшим такое количество «Шлемов», после Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса (у обоих по 81).
У Мирры ясный путь в ½, Джокович попал на убийцу гигантов. Итоги жеребьевки US Open.