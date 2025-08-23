Ричмонд
Соболенко о том, что за 11 лет US Open выиграли 10 теннисисток: «Я думаю над тем, чтобы это поменять»

— Что вы думаете о том, что за последние 11 лет здесь было 10 разных чемпионок в одиночке?

Источник: Спортс"

— Я думаю над тем, чтобы это поменять (улыбается). Я бы сказала, что надеюсь на это.

Я даже никогда об этом и не слышала. Я пыталась игнорировать статистику. Но это же сумасшествие, насколько женский теннис непредсказуем. Надо ли нам это менять?

Думаю, это большое давление. Арена очень большая — больше, чем на других «Шлемах». Может быть, чемпионы, защищающие титул, слишком на себя давят. Но я чувствую, что у меня достаточно опыта, чтобы сосредоточиться на себе и попытаться повторить этот результат, — поделилась первая ракетка мира на пресс-конференции перед стартом турнира.