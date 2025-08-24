С рекордными призовыми. В Нью-Йорке стартует US Open

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, на данный момент никого и близко нет по уровню с Синнером и Алькарасом. «Я думаю, что они снова встретятся в финале, потому что по уровню сейчас они значительно выше всех остальных, — сказал Чесноков ТАСС. — Сложно сказать, кто из них фаворит, потому что на “харде” обычно лучше играет Синнер, но в Цинциннати он не смог играть финал из-за жары, а на US Open тоже обычно высокая температура во время матчей».