Серена Уильямс представила Шарапову на введении в Зал теннисной славы

Серена Уильямс представила Марию Шарапову на церемонии введения в Международный зал теннисной славы.

Источник: Спортс"

23-кратная чемпионка «Шлемов» рассказала, что Шарапова позвонила ей зимой с просьбой поучаствовать в чествования, и американка сразу согласилась.

Уильямс произнесла речь о том, что во время карьер у них с Шараповой были сложные отношения, но они были обусловлены тем, что на самом деле они очень похожи и, если бы они познакомились при других обстоятельствах, стали бы близкими подругами.

