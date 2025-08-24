Серена о Шараповой: «Мир видел нас очень, очень разными, но это было не так. Мы просто хотели одного и того же в одно и то же время — быть лучшими»

"Понимаю, я примерно последний человек, которого вы ожидали тут увидеть. Несколько лет назад я бы тоже так подумала. И, когда в начале года Мария написала мне, что нам надо поговорить, я взгоношилась. Но когда она спросила, не представлю ли я ее на введении в Зал славы, я согласилась моментально, потому что это Мария, и это честь.