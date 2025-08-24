Шарапова — отцу на церемонии введения в Зал славы: «Мне очень повезло пройти этот путь под твоим крылом. Когда никто в нас не верил, ты верил всегда»

"Пап, мы и правда это сделали (Юрий плачет.). Я занервничала, когда ты сказал, что сам выберешь себе костюм на сегодня, но получилось нормально, выглядишь хорошо, одобряю. Мне очень повезло пройти этот путь под твоим крылом. Когда никто в нас не верил, ты верил всегда. Ты был убежден в том, что делал, и никогда не оглядывался назад. Ты был строг и требовал от меня, чтобы я поднимала свои стандарты, но при этом ты никогда не забывал, что ты в первую очередь мой отец. Я безмерно за это благодарна.