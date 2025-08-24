Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарапова — отцу на церемонии введения в Зал славы: «Мне очень повезло пройти этот путь под твоим крылом. Когда никто в нас не верил, ты верил всегда»

"Пап, мы и правда это сделали (Юрий плачет.). Я занервничала, когда ты сказал, что сам выберешь себе костюм на сегодня, но получилось нормально, выглядишь хорошо, одобряю. Мне очень повезло пройти этот путь под твоим крылом.

Источник: Спортс"

"Пап, мы и правда это сделали (Юрий плачет.). Я занервничала, когда ты сказал, что сам выберешь себе костюм на сегодня, но получилось нормально, выглядишь хорошо, одобряю. Мне очень повезло пройти этот путь под твоим крылом. Когда никто в нас не верил, ты верил всегда. Ты был убежден в том, что делал, и никогда не оглядывался назад. Ты был строг и требовал от меня, чтобы я поднимала свои стандарты, но при этом ты никогда не забывал, что ты в первую очередь мой отец. Я безмерно за это благодарна.

Мам, я знаю, что ты никогда не могла смотреть мои матчи, потому что слишком нервничала. Но я надеюсь, что это ты смотришь. На мне сегодня жемчужный браслет Tiffany, который ты купила с нашего первого большого чека. Ты воплощение уроков, которым учишь меня каждый день: элегантности, доброты, безусловной любви. Люблю тебя от всего сердца, и мне очень повезло, что я могу назвать тебя своим лучшим другом", — сказала Шарапова на церемонии.

Шарапова — в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс.

В чем величие Марии Шараповой.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше