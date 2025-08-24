Евгений Кафельников: «Искренне рад за Шарапову. Очередной представитель из России в Зале славы»

«Со своей стороны могу сказать, что включение заслуженное. Я как член Международного зала теннисной славы голосовал за ее включение. Я искренне рад за нее. Очередной представитель из России в Зале славы: теперь там я, Марат Сафин и Мария. Наше представительство расширяется, это не может не радовать», — цитирует Кафельникова ТАСС.
Отметим, что прошлом Кафельников не скрывал личную неприязнь к Шараповой.
Шарапова — в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс.
Узнать больше по теме
Биография Марата Сафина: карьера и личная жизнь теннисиста
Большой теннис не сразу стал спортом, в котором у России есть крупные победы абсолютных мировых лидеров. В 90-е популяризация тенниса набрала обороты благодаря Борису Ельцину. Первыми крупный турнир смогли выиграть парники Андрей Ольховский и Евгения Манюкова в 1993 году, потом в одиночном и парном разряде побеждал великий Евгений Кафельников. А дальше настало время Марата Сафина, с биографией которого можно ознакомиться в нашей статье.Читать дальше