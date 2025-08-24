Полина Кудерметова впервые вышла во 2-й круг на «Большом Шлеме»

Ранее 22-летняя россиянка трижды играла в основной сетке «Шлемов» (все матчи прошли в этом сезоне), но не смогла победить ни в одном.
Теперь Кудерметова встретится с Ариной Соболенко или Ребекой Машаровой.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше