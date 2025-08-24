Москва
Полина Кудерметова впервые вышла во 2-й круг на «Большом Шлеме»

В первом круге US Open она прошла Нурию Парризас Диас — испанка снялась при счете 2:2.

Источник: Спортс"

Ранее 22-летняя россиянка трижды играла в основной сетке «Шлемов» (все матчи прошли в этом сезоне), но не смогла победить ни в одном.

Теперь Кудерметова встретится с Ариной Соболенко или Ребекой Машаровой.

