Дрэйпер о соперничестве Синнера и Алькараса: «Я не хочу чувствовать, что мы просто позволяем им это делать»

Я, конечно, очень за них рад. Они оба потрясающие парни, я их хорошо знаю. Но я не хочу чувствовать, что мы просто позволяем им это делать. Я хочу продолжать поджимать их, продолжать прибавлять. Надеюсь, что скоро мы будем с ними соперничать", — сказал Дрэйпер на пресс-конференции US Open.