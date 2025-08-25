Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко о работе с Мирным: «Можете называть нашу команду “Красавица и чудовище”

Бывший теннисист вошел в ее команду по ходу американской серии турниров.

Источник: Спортс"

В первом круге US Open Соболенко обыграла Ребеку Машарову — 7:5, 6:1.

"Мне кажется, мы уже улучшили несколько моментов, и я очень хочу и дальше поработать с этим чудесным человеком.

Надеюсь, мы наконец улучшим мою игру с лета — может быть, однажды вы увидите, как я чаще выхожу к сетке. Но пока что это еще в работе.

И можете называть нашу команду «Красавица и чудовище» (смеется)", — сказала Соболенко в интервью на корте.

У Мирного по ходу карьеры было прозвище The Beast — «Зверь». «Красавица и чудовище» в оригинале называется Beauty and the Beast.