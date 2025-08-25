Соболенко о работе с Мирным: «Можете называть нашу команду “Красавица и чудовище”

В первом круге US Open Соболенко обыграла Ребеку Машарову — 7:5, 6:1.
"Мне кажется, мы уже улучшили несколько моментов, и я очень хочу и дальше поработать с этим чудесным человеком.
Надеюсь, мы наконец улучшим мою игру с лета — может быть, однажды вы увидите, как я чаще выхожу к сетке. Но пока что это еще в работе.
И можете называть нашу команду «Красавица и чудовище» (смеется)", — сказала Соболенко в интервью на корте.
У Мирного по ходу карьеры было прозвище The Beast — «Зверь». «Красавица и чудовище» в оригинале называется Beauty and the Beast.