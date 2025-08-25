Джокович о победе над 19-летним Тьеном: «Хотел бы я быть возраста Лернера»

"Хотел бы я быть возраста Лернера. Когда тебе под 40, нужно учиться сохранять силы на самые важные моменты.
Во мне по-прежнему есть огонь и мотивация, а болельщики придают мне сил. Надеюсь, я смогу двигаться дальше", — сказал серб на корте.
38-летний серб обыграл 19-летнего Лернера Тьена — 6:1, 7:6 (3), 6:2.
"Хотел бы я быть возраста Лернера. Когда тебе под 40, нужно учиться сохранять силы на самые важные моменты.
Во мне по-прежнему есть огонь и мотивация, а болельщики придают мне сил. Надеюсь, я смогу двигаться дальше", — сказал серб на корте.