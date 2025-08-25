Ричмонд
Джокович о победе над 19-летним Тьеном: «Хотел бы я быть возраста Лернера»

38-летний серб обыграл 19-летнего Лернера Тьена — 6:1, 7:6 (3), 6:2.

Источник: Спортс"

"Хотел бы я быть возраста Лернера. Когда тебе под 40, нужно учиться сохранять силы на самые важные моменты.

Во мне по-прежнему есть огонь и мотивация, а болельщики придают мне сил. Надеюсь, я смогу двигаться дальше", — сказал серб на корте.