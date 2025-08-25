Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев спровоцировал остановку матча с Бонзи на 6 минут — перед матчболом соперника

Россиянин уступал 3:6, 5:7, 4:5 — и Бонзи подавал на матч. На матчболе француз не попал первую подачу, но рядом с кортом начал двигаться фотокорреспондент, который подумал, что матч закончился.

Источник: Спортс"

Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу. Это возмутило Медведева, который пошел спорить, а после этого кричал в камеру и трибунам: «Что говорил Рейлли Опелка? Что говорил Рейлли Опелка?».

После этого Медведев заводил трибуны, которые начали гудеть, скандировать «вторая подача» и около 6 минут не давали Бонзи подавать. Тот требовал оштрафовать Медведева и говорил, что не будет играть в такой обстановке.

В итоге француз ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу.