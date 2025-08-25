Медведев спровоцировал остановку матча с Бонзи на 6 минут — перед матчболом соперника

Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу. Это возмутило Медведева, который пошел спорить, а после этого кричал в камеру и трибунам: «Что говорил Рейлли Опелка? Что говорил Рейлли Опелка?».
После этого Медведев заводил трибуны, которые начали гудеть, скандировать «вторая подача» и около 6 минут не давали Бонзи подавать. Тот требовал оштрафовать Медведева и говорил, что не будет играть в такой обстановке.
В итоге француз ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу.