Медведев впервые с февраля 2019-го выпадет из топ-15

В живом рейтинге он идет 16-м, но может опуститься еще ниже.
Медведев проиграл Бенжамену Бонзи и вылетел на старте третьего «Большого шлема» подряд.
Медведева почти спасли возня на трибунах и недотепа с камерой. Но нет — с US Open вылетел.
Россиянин впервые с февраля 2019-го выпадет из топ-15.
В живом рейтинге он идет 16-м, но может опуститься еще ниже.
Медведев проиграл Бенжамену Бонзи и вылетел на старте третьего «Большого шлема» подряд.
Медведева почти спасли возня на трибунах и недотепа с камерой. Но нет — с US Open вылетел.