Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев впервые с февраля 2019-го выпадет из топ-15

Россиянин впервые с февраля 2019-го выпадет из топ-15.

Источник: Спортс"

В живом рейтинге он идет 16-м, но может опуститься еще ниже.

Медведев проиграл Бенжамену Бонзи и вылетел на старте третьего «Большого шлема» подряд.

Медведева почти спасли возня на трибунах и недотепа с камерой. Но нет — с US Open вылетел.