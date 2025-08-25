Медведев об инциденте на матчболе Бонзи в третьем сете: «Я не злился на фотографа, а отреагировал на решение судьи»

Судья на вышке Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу. Это предусмотрено правилами — в случае помехи (которой и считается выход на корт постороннего лица) розыгрыш нужно переиграть с первой подачи.
— Не могли бы вы объяснить, что вас так разозлило?
— Дело не о фотографе… Там не было чего-то особенного. Каждый раз, когда с трибун доносится шум между подачaми, за это не дают снова подать первую. Но в итоге это помогло мне вернуться в игру. Получился даже забавный момент. Я не злился на фотографа, а отреагировал на решение судьи, — сказал Медведев на пресс-конференции.