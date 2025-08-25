Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев об инциденте на матчболе Бонзи в третьем сете: «Я не злился на фотографа, а отреагировал на решение судьи»

Россиянин уступал 3:6, 5:7, 4:5 — и Бонзи подавал на матч. На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышел фотокорреспондент, который подумал, что матч закончился.

Источник: Спортс"

Судья на вышке Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу. Это предусмотрено правилами — в случае помехи (которой и считается выход на корт постороннего лица) розыгрыш нужно переиграть с первой подачи.

— Не могли бы вы объяснить, что вас так разозлило?

— Дело не о фотографе… Там не было чего-то особенного. Каждый раз, когда с трибун доносится шум между подачaми, за это не дают снова подать первую. Но в итоге это помогло мне вернуться в игру. Получился даже забавный момент. Я не злился на фотографа, а отреагировал на решение судьи, — сказал Медведев на пресс-конференции.